Denizli kömür sobası faciasında ölen seda, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli kömür sobası faciasında ölen seda, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Denizli kömür sobası faciasında ölen seda, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kömür sobası faciasında ölen Seda, son yolculuğuna uğurlandıDENİZLİ'de, evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Seda Kesikbaş, gözyaşları içinde son...

Kömür sobası faciasında ölen Seda, son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ'de, evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Seda Kesikbaş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kesikbaş'ın tabutuna pembe gelinlik serildi.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hayırseverler Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Seda Kesikbaş kaldırıldığı hastanede dün (çarşamba) yaşamını yitirdi. Kesikbaş'ın karbonmonoksit gazından etkilenen ikizi Sude ve kardeşi Sena (8) da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler buradan Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Sude ve Sena Kesikbaş'a hiberbarik odasında vücutlarındaki karbonmonoksit gazının atılması için basınçlı oksijen tedavisi uygulandı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Yaşamının baharında hayata gözlerini yuman Seda Kesikbaş'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Gerzele Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Kesikbaş'ın üzerine pembe gelinlik serilen tabutu evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından Kesikbaş'ın cenazesi, ikindide Servergazi Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Seda'nın öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kesikbaş'ın cenazesi, Servergazi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Baba Hüsamettin Kesikbaş, cenaze töreninde kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "Allah, kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Dün evde sobayı yakıp işe gitmiştik. Telefonda acı haberi aldık" dedi.

Öte yandan Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sobada yakılan ve evde bulunan kömürlerden incelenmek üzere numune alındığı bildirildi.

Denizli kömür sobası faciasında ölen seda, son yolculuğuna uğurlandı

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:15 Kaynak: DHA
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