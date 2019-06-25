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DENİZLİ KÖPEĞİN OTOMOBİL TARAFINDAN EZİLME ANI KAMERADA

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolda yatarken üzerinden bir otomobilin geçtiği köpek yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolda yatarken üzerinden bir otomobilin geçtiği köpek yaşamını yitirdi. O anlar işlettiği marketinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen köpeğin sahibi Hasan Çakıcı, durumu polise bildirdip, olayın ardından kaçan sürücünün bulunup hakettiği cezayı alyması için savcılıga suç duyurusunda bulundu.
Olay, geçen pazar günü saat 08.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tekelipınar Caddesi'nde market işleten Hasan Çakıcı'ya ait 4 yaşındaki 'Fındık' isimli köpek, iş yerinin önündeki yolda sahibini beklerken, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil tarafından ezildi. Üzerinden otomobilin iki tekerleği geçen köpek, acı içerisinde marketin önüne geldi. İş yerine geldiğinde köpeğini yaralı halde gören Çakıcı, veteriner çağırarak yardım istedi. Tedavi edilmek istenen köpek, yaklaşık 2 saat sonra öldü. Otomobilin köpeğin üzerinden geçtiği anlar ise Çakıcı'ya ait marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayı polise bildiren Çakıcı, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Çakıcı, mahallenin maskotu durumundaki köpeği Fındık'ı, marketinin bahçesine gömdü.
'OTOMOBİLİN İKİ TEKERLEĞİYLE HAYVANIN ÜZERİNDEN GEÇMİŞ'
Köpeğinin ölümünün ardından gözyaşlarına hakim olamayan Çakıcı, Fındık bizim 3 yıl önce sahiplendiğimiz bir sokak hayvanıydı. Sabah yolda yatarken duyarsız bir vatandaş köpeği görmüyor ve otomobilin iki tekerleğiyle birlikte hayvanın üzerinden geçiyor. En azından dursaymış. Otomobil zıplamış resmen ama sürücü daha sonra kaçmış. Fındık dışında sokaktan sahiplendiğimiz 2 köpek daha var. Kazanın ardından iç organları zarar görmüş. 2 saat sonra gözlerinden yaş geldi, ağladı. Ondan sonra da zaten titreyerek can verdi dedi.
'FINDIK KIZIM GİBİYDİ'
Marketinde papağan, 2 karga, 13 kuş, 8 sokak kedisi ve 2 köpek ve 1 de sincap besleyen Çakıcı, Fındık'ın ölümüne sebep olan sürücünün bulunmasını istediğini belirterek, Fındık, benim evladım gibiydi. Çok canım yanıyor, benim için kendi öz kızımdan farksızdı. Müşterilerimiz onu çok severdi, mahallemizin de maskotu gibiydi. Ezdikten sonra hiç mi vicdanın sızlamadı be kardeşim Sen bunu fark ettin ve durmadan çekip gittin. Şu an ben o adama katil gözüyle bakıyorum. En azından durup bir baksaydı, ben de o zaman 'fark etmemiş, insanlık hali' derdim. Konuyla ilgili polise gidip şikayetçi olduk. Bu insanın cezasını çekmesini istiyoruz. Hayvanlar da bizim gibi can taşıyor. Onların tek derdi var, sevilmek diye konuştu.
DENİZLİ KÖPEĞİN OTOMOBİL TARAFINDAN EZİLME ANI KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
Pamukkale, Denizli, Güncel
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