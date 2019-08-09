DENİZLİ Korku oluşturan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmış

Korku oluşturan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmışDENİZLİ'de merkez üssü Bozkurt ilçesinde dün (Perşembe) meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki depremde Çardak ilçesindeki Maymun Dağları'nda yükselen toz bulutunun sırrı ortaya çıktı.

Korku oluşturan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmış

DENİZLİ'de merkez üssü Bozkurt ilçesinde dün (Perşembe) meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki depremde Çardak ilçesindeki Maymun Dağları'nda yükselen toz bulutunun sırrı ortaya çıktı. Toz bulutuna depremle birlikte dağda yaşanan heyalanın neden olduğu belirlendi.

Bozkurt'taki dün (perşembe) meydana gelen aletsel büyüklüğü 6.0 olan depremin etkisiyle Denizli-Afyonkarahisar il sınırındaki Maymun Dağları'ndan ve yakınındaki bir kum ocağından toz bulutu yükseldi. Ardından da dağdan kaya parçaları koparak yuvarlandı. Maymun Dağları ile Denizli-Afkonkarahisar Karayolu arasındaki daha önce kum ocağı olarak kullanılan bölgede de sarsıntı nedeniyle toprak kaymaları yaşandı. Toprak kayması sırasında ortaya çıkan toz bulutu yoldan geçen araç sürücüleri tarafından görüntülenirken, korkuya neden olmuştu. Toz bulutunun depreme bağlı olarak yaşanan heyelandan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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