Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor

29 dakika önce

Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor Belediye otobüslerinde yolcular arası mesafe korunuyor Başkanı Zolan: "Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz" Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tüm hizmet noktalarında düzenli olarak temizlik...

Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor

Belediye otobüslerinde yolcular arası mesafe korunuyor

Başkanı Zolan: "Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tüm hizmet noktalarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar alınan önlemlerden memnun olduklarını ifade ettiler.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında özelikle vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, belediye otobüsleri, duraklar, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve sosyal tesisler gibi tüm büyükşehir hizmet alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile hizmet noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanında ekipler kentin farklı noktalarında bulunan itfaiye, sokak hayvanları barınma ve rehabilitasyon merkezi, spor, sosyal ve kültürel tesisler gibi tüm hizmet binalarında da yoğun dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Belediye otobüslerinde yolcular arası mesafe korunuyor

Belediye otobüsleri sefere çıkmadan önce temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor ve sürücüler de sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Araçlara ise yolcular için dezenfeksiyon cihazları yerleştiriliyor. Bu önlemlerin yanında belediye otobüslerindeki yolcu kapasitesinin düşürüldüğü, oturma düzeninde de yolcular arası teması engelleyecek şekilde uyarılar yapıldığı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden ilçelere hareket eden yolcu otobüs ve minibüslerde de dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüse karşı mücadeleyi mesai mefhumu gözetmeden sürdürdüklerini, birçok ilave tedbirler aldıklarını söyledi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini söyleyen Başkan Zolan, "Tüm hizmet noktalarımızda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üzerimize düşen tüm önlemleri alarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız lütfen tüm uyarıları dikkate alsın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Vatandaşlar büyükşehir belediyesinin korona virüsüne karşı aldığı önlemlerden memnun olduklarını ve tüm emek verenlere teşekkürlerini sunduklarını belirtti. Denizli'ye ilk kez gelen vatandaş ise çalışmaların çok hoşuna gittiğini ve Denizli Büyükşehir belediyesini tebrik ettiğini söyledi.

Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor

Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:32 Kaynak: İHA

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