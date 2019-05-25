Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Kullanılmayan binada yangın çıktı

DENİZLİ Kullanılmayan binada yangın çıktı

2 saat önce

Kullanılmayan binada yangın çıktıDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sağlık ocağının kullanılmayan eski binasında yangın çıktı.

Kullanılmayan binada yangın çıktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sağlık ocağının kullanılmayan eski binasında yangın çıktı. Çatı katındaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'nda kullanılmayan sağlık ocağının eski 3 katlı binasının çatı katında, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binanın çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı, yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı.
DENİZLİ Kullanılmayan binada yangın çıktı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:45 Kaynak: DHA
İtfaiye, Merkezefendi, Denizli, Güncel
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