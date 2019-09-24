Son Dakika Haberleri: Denizli kupa için çalışmalara devam ediyor
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Denizli kupa için çalışmalara devam ediyor

1 saat önce

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı.

Denizli kupa için çalışmalara devam ediyor, System.String[]

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı.


Antrenmanda, Kayserispor maçında ayağına aldığı darbe ile sakatlanan Modou Barrow çalışmalara katılmadı ve dinlendirildi.


Terlik ile antrenmana gelen Barrow, İldiz'in talimatı ile kulüp doktorları tarafından kontrol altında tutuldu.


Antrenmanda futbolcular teknik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.


Yeşil-siyahlı ekip kupada yarın Ankara deplasmanında Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele, 13.00'te başlayacak.


Haluk Ulusoy, Kayserispor, Yücel İldiz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:25 
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