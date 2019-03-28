Denizli Laodikya'da İmparator Traian'ın Zırhlı Heykeli Bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulunduDenizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma'yı en geniş topraklara ulaştıran ve Su Yasası'nı onaylayan İmparator Traian'in 3 metre boyundaki zırhlı heykeli bulundu.

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu



Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma'yı en geniş topraklara ulaştıran ve Su Yasası'nı onaylayan İmparator Traian'in 3 metre boyundaki zırhlı heykeli bulundu. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, depremde yıkılan ve 356 parça halinde bulunarak birleştirilen heykelin özellikleri açısından dünyada eşi ve benzere bulunmadığını söyledi.



Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Stadyum caddesinde yapılan kazı çalışmalarında M.S. 98 ve 117 yılları arasında Roma'nın imparatoru olan Traian'ın heykel parçaları bulundu. Arkeologları heyecanlandıran buluş sırasında 356 parça halindeki heykel titiz bir çalışmayla birleştirildi. Tamamlandıktan sonra 3 metre boyunda olan imparator Traian heykeli, dünyada eşi benzeri bulunmadağı belirtildi. İmparatorun gerçekçi portresini yansıtan, göğüs bölümündeki zırhta dünyaya hakimiyeti sembolize eden Zeus'un yıldırımları, imparatorun düşmanlarına karşı korkutucu yanını gösteren Medusa başı, güzel sanatlarını koruduğunu gösteren karşılıklı iki grifon, antik kente 20 kilometre uzaklıktaki Başkarcı Dağı'ndan su getirmesi yönüyle dolu su testisi, sağlık yönüyle haşhaş kapsulleri, bolluk ve bereket yönüyle de çok canlı bitkiler işlenmiş olduğu gücünü de simgeleyen imgeler olması yönüyle eserin önemli olduğu belirtildi. İmparatorun yanında diz çökmüş şekilde, elleri arkadan bağlı, savaşlarda fethettiği ülkeleri simgeleyen esiri de bulunuyor. Bulunan 3 metre boyundaki imparator heykelin dünyada şimdiye kadar bulunan imparator heykelleri arasında özellikleri açısından en önemlilerinden biri olduğu kaydedildi.



SU YASASINI ONAYLAYAN İMPARATOR



Laodikya Antik Kenti'nde 2015 yılında yapılan kazı çalışmalarında Stadyum Caddesi'nde bulunan İmparator Traian'a ithaf edilen Anıtsal Çeşme'de Su Yasası ortaya çıkarılmıştı. 1 metre boyunda 90 santimetre genişliğindeki mermer blok üzerinde 30 satırlık Grekçe yazılı Su Yasası'nı da imparator Traian'ın onayladığı tespit edildi.



DÜNYA ARKEOLOJİ AÇASINDAN ÖNEMLİ BİR HEYKEL



Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bulunan imparator heykelinin dünya arkeoloji açısından önemli bir eser olduğunu belirterek, Stadyum Caddesi'nde yaptığımız kazı çalışmalarında dünyada eşi benzeri olmayan imparator heykelini 356 parça halinde bulduk. Heykel, M.S.



494 depreminde yıkılan çeşme blokları altında kaldığı için çok kırılmış. Kazı heyeti titiz bir çalışmayla 356 parçayı birleştirerek heykeli tamamladı. Heykelin Erken Bizans Dönemi'nde korunmasının nedeni ise, Hıristiyanlığı serbest bırakan imparator büyük Konstantin sanılmasıdır.



Bu yönüyle de önemli bir eserdir. Portre özellikleri ve sanatsal yönü değerlendirildiğinde heykel, dünyada eşi benzeri olmayan eserler içinde yer alıyor dedi.

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