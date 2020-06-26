Denizli, lavanta bahçeleriyle de cazibe merkezi olacak - Son Dakika

TÜRKİYE'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ekoturizm çalışmaları kapsamında, lavanta bahçeleri kurulacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler, lavanta bahçelerini gezip, dolaşabilecek.

Türkiye'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Pamukkale'de ekoturizm çalışmalarına hız verildi. Başlatılan proje kapsamında, Gözler Mahallesi'nde lavanta bahçelerinin kurulması ve bu alanlardan turizm geliri elde edilmesi planlandı. İlk etapta Kırsal Turizm Kursu'nu tamamlayan 80 girişimciye, sertifikaları törenle verildi. Sertifikalarını alan mahalle sakinleri, ana geçim kaynakları olan kekiğin yanı sıra hayata geçirecekleri lavanta bahçeleriyle de gelir elde edebilecek. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler, güzel kokulu lavanta bahçeleri arasında gezebilecek.

'EKOTURİZM ANLAMINDA BİÇİLMİŞ KAFTAN'

Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, Gözler Mahallesi'nin konum olarak Pamukkale, Karahayıt ve Hierapolis Antik Kenti'ne çok yakın olduğunu söyledi. Akyol, bölgenin turizm alanında gelişime açık olduğunu belirterek, "Pamukkale'ye yılda 2,5 milyonun üzerinde turist geliyor. Pamukkale ve Karahayıt'a gelenler buradaki lavanta bahçelerini de ziyaret edebilir. Güzel vakit geçirebilir ve renkli fotoğraflar çektirebilir. Bu alan ekoturizm anlamında bir biçilmiş kaftan" dedi.

'BAHARAT BÖLGE' HEDEFİ

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, eskiden bölgede tütün üretimi yapıldığı daha sonra katma değeri yüksek olan kekik ve aromatik bitkiler üretilmeye başlandığını belirtti. Gemici, Ziraat Odası olarak kursiyerleri Isparta 'daki lavanta bahçelerine götürüp gezdirdiklerini belirterek, "Yakınımızda, Pamukkale ve Karahayıt var. Biz lavanta bahçeleri kurarak ekoturizmden gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. Bugün eğitimleri tamamlanan kursiyerlere sertifikaları verildi. Bundan sonra burası kekiği, lavantası, ada çayı ve safranıyla 'baharat bölge' olacak. Bu üretimin turizmle buluşturulması bizim hedefimizdi. Üreticilerimizin başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" diye konuştu.

'SERTİFİKA' SEVİNCİ

Sertifikasını almanın mutluluğunu yaşayan Nilgün Yılmaz ise lavanta bahçesi kurmak istediğini dile getirerek, "Mahallemizde kekik, lavanta ve ada çayı üretiyoruz. Üretimi çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Kurslar sayesinde turizm sektörü hakkında bilgiler edindik. Turistlere nasıl davranılacağını nasıl karşılanacağını öğrendik. Lavanta bahçelerinde fotoğraf çektirmek için gelenlere hediyeler hazırladık. Güzel bahçelerimiz var. Vatandaşların gelmelerini görmelerini isteriz" dedi.

Kursiyerlerden Nevin Kıvrak ise kekik, ada çayı ve lavantalarıyla ekoturizm çalışması yapacaklarını belirtti. Sertifikasını aldığı için sevinçli olduğunu belirten Kıvrak, "Kekik ve lavantanın faydalarını öğrendik. Turistleri karşılamayı ve ağırlama konusunda yeni bilgiler elde ettik. Pamukkale'ye gelenleri mahallemize de davet ediyoruz" diye konuştu.