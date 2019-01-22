Son Dakika Haberleri: Denizli Levyeyle Otomobilin Camını Kıran Kişiyi Kamera Görüntüledi

Denizli Levyeyle Otomobilin Camını Kıran Kişiyi Kamera Görüntüledi

1 saat önce

Levyeyle otomobilin camını kıran kişiyi kamera görüntülediDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, elindeki levyeyle park halindeki otomobilin arka camını kırdı.

Levyeyle otomobilin camını kıran kişiyi kamera görüntüledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, elindeki levyeyle park halindeki otomobilin arka camını kırdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akkonak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir, dün (pazartesi) akşam saatlerinde 20 EP 177 plakalı otomobilini, 1793 Sokak'taki evinin önüne park etti. Özdemir, bu sabah uyandığında, otomobilinin arka camının kırıldığını fark etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özdemir, gece kimliği belirsiz bir kişinin, levyeyle otomobilinin arka camı kırıldığını gördü. Özdemir'in ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Camı kıran kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Özdemir, Park halinde 6 araç vardı. Yüzünü kapatan şahıs, o kadar aracın içinde benim otomobilimin yanına geliyor. Elindeki levyeyi arka cama vurup kaçıyor. Sabah geldiğimde şoke oldum. Benim malıma zarar veren kişinin bulunmasını istiyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:03 Kaynak: DHA

Sabah, Merkezefendi, 3. Sayfa
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