Denizli liseli kerem, toprağa verildi - Son Dakika
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Denizli liseli kerem, toprağa verildi

6 saat önce

Liseli Kerem, toprağa verildiDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından süs havuzunda ölü bulunan 17 yaşındaki Kerem Kartiz (17), Kale ilçesinde toprağa verildi.

Liseli Kerem, toprağa verildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından süs havuzunda ölü bulunan 17 yaşındaki Kerem Kartiz (17), Kale ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan okul arkadaşları ve ailesi, Kartiz'i son yolculuğuna uğurladı.

Dün (Pazartesi) saat 10.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Parkı'nda temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaraların bulunduğu yapay süs havuzunda, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Kerem Kartiz olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanındaki çantada, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulundu. Kartiz'in cesedine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı. Ön otopside, çakmak gazı soluyarak zehirlendiği ve donarak öldüğü tespit edildi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kartiz'in cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınarak Kale ilçesi Esenkaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Esentepe Mahalle Camisi'ne getirildi. Baba Hasan Kartiz, törende güçlükle ayakta durabildi. Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Kartiz'in çok sayıda okul ve sınıf arkadaşı da törene katıldı. İkindide kılınan namazının ardından Kartiz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'ÇAKMAK GAZI SOLUMASINLAR'

Kartiz'in sınıf arkadaşlarından Süleyman Künarcı, "Arkadaşımızı kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir arkadaşımızdı. Kendisini çok severdik. Acımız çok büyük. Soğuktan donarak öldüğü söyleniyor. Çakmak gazı kullanacak biri değildi. Çok şaşkınız" dedi. Yahya Zeybek de arkadaşının ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "12 yıllık okul arkadaşımdı. Öldüğünde çakmak gazı çekiyormuş. Öyle bir çocuk değildi. Biz şaşırdık ölümüne. Böyle şeyler yaşanmasın istiyoruz. Çakmak gazı solumasınlar. Gençler çakmak gazı soluyup, hayatını kaybetmesin. Bu illete bulaşmasınlar" diye konuştu.

Denizli liseli kerem, toprağa verildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
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