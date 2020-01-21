Denizli logosunu seçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli logosunu seçti - Son Dakika

Denizli logosunu seçti

6 saat önce

Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin bir kez daha ulusal ve uluslararası gündeme taşınacağı 2020 Denizli Yılı'nın logo anketi sonuçlandı.

Denizli logosunu seçti, System.String[]

Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin bir kez daha ulusal ve uluslararası gündeme taşınacağı 2020 Denizli Yılı'nın logo anketi sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, 2020 Denizli Yılı logosunu sosyal medya hesaplarından açıkladı.


Denizli'nin plaka kodu 20'nin yan yana geldiği 2020'nin Denizli yılı ilan edilmesinin ardından yıl boyunca tüm tanıtım çalışmaları ve etkinliklerde kullanılacak logo yaklaşık 1 hafta süren anket çalışması sonucu belirlendi. 2020 Denizli Yılı projesinin resmi web sitesi olan www.denizli2020.com adresindeki 8 ayrı görsel arasından belirlenen logo bugün (20 Ocak 2020) saat 20.20'de kamuoyu ile paylaşıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı horoz figürlü logonun rakiplerine açık ara fark attığı belirtildi. Buna göre 34 bin 900 kişinin oyunu alan horoz figürlü görsel 2020 Denizli Yılı logosu seçildi.


Tüm tanıtım çalışmalarında kullanılacak


2020 Denizli Yılı logosunu sosyal medya hesaplarından, " Sizlerin oylarıyla logomuz seçildi. 2020 Denizli Yılı logomuz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Şehrimize güzellikler getirsin... #2020DenizliYılı" sözleriyle duyuran Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, logonun 2020 yılı boyunca yapılacak tüm tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerinde kullanılacağını söyledi. Hemşehrilerinin logo seçimine gösterdiği yakın ilgi ve alakaya teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığımız 2020 Denizli Yılı logomuzu hep birlikte belirledik. Emek veren katkı sağlayan herkse teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım
Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli logosunu seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]