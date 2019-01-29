Denizli Lüks Otomobille Mağazanın Cam Giriş Kapısını Kırdı

Lüks otomobille mağazanın cam giriş kapısını kırdı Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde, otoparktan çıkan sürücü gaza fazla yüklenince, bir iç giyim mağazasının cam kapısına çarparak, kırdı. İşyerindeki bazı eşyaların zarar gördüğü kaza, işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, geçen cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Yenişehir
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı'nda meydana geldi. Otoparktaki 20 LV 717 plakalı otomobiline binen Galip Taner Şimşek
, bulvara çıkmak istediği sırada, gaza fazla yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bir iç giyim mağazasının camlı kapısına zarar verdi. İşyerindeki giyim eşyaları da zarar gördü. Otomobilin mağazaya girme anı ise, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Şimşek, şaşkınlık yaşadı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.