Denizli mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü

Denizli'nin Honaz ilçesinde taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sırasında dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü. O anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kelkaya Dağı'ndaki özel taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü. Büyük bir toz bulutu oluşturarak dağdan yuvarlanan kaya kütlesi, mahallede korku yarattı. Devasa kayanın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kayanın yuvarlanma anı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tutanak tutup soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerinin futbol sahasının ortasında duran kaya parçasının kaldırılması için bekleyişi sürüyor.

'VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK'

Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe, mahalle olarak facianın eşiğinden döndüklerini belirterek, Taş ocağı açıldığından beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mahalle sakinleri korku ve panik içerisinde. Yaklaşık 150- 200 ton ağırlığında olan kaya parçası sahanın içerisine düştü. 25 metre daha gitseydi mahallenin içine girecekti. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yok. Taş ocağının kapatılmasını istiyoruz dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, olay sırasında çok korktuklarını belirterek, Mahalle olarak diken üstünde yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamaz oldu. Tedirginiz, korku içerisinde yaşıyoruz. Her an bir kaya parçası mahalleye gelip evlerimizi yıkmasından endişeleniyoruz diye konuştu. Mustafa Yılmaz ise kopan kaya parçasının evinin 25 metre yakınına düştüğünü söyledi. Yılmaz, mahalle olarak yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.