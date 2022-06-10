Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşünü alarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasına karar verdi.
Adalet?Bakanlığı'nın söz konusu istinaf mahkemeleri kuruluş kararı Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Adalet Bakanlığı'nın "Denizli, Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Kararı" şöyle:
"5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,?Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Denizli,?Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur."
Son Dakika › Güncel › Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da da İstinaf Mahkemeleri Kuruldu - Son Dakika