"5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,?Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Denizli,?Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur."

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Tekirdağ, Malatya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da da İstinaf Mahkemeleri Kuruldu - Son Dakika

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