Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta YKS heyecanı - Son Dakika

Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta YKS heyecanı

Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor.

Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor.

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Denizli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler sınava girecekleri okullara Kovid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.


Kentte sınava girmek için Denizli Lisesi'ne gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.


Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı.


Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.


Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul dışında ise veliler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan velileri sık sık uyardı.


Oğlunu sınava getiren Efrail Esen, çocuğunun sınava iyi hazırlandığını ifade etti.

Sınava giren Hüseyin Turgut ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Yıl boyunca çok iyi hazırlandım. İnşallah güzel bir sonuç gelir. Ailemi sevindirmek istiyorum." dedi.

Kent genelinde bugün toplam 25 bin 439 öğrenci sınava girdi.

Manisa

Manisa'da YKS 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 32 bin 904 aday girdi.

Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonlara alındı.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra 32 bin 904 aday il merkezinde ve 4 ilçedeki 131 binadaki bin 823 salonda sınava başladı.

Uşak

Uşak'ta Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye il genelinde 10 bin 540 aday katıldı.

İl genelinde 39 sınav merkezinde 599 salonda gerçekleştirilen sınavda bin 550 personel görev aldı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, sınav salonlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

Uşak Üniversitesinde sınava giren ve gecikme yaşayan bazı adaylar ise kampüs girişinden sınav merkezlerinin olduğu alana güvenlik ekipleri ve polis ekiplerince sınav salonlarına götürüldü.

ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörü olan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavın sorunsuz bir şekilde başladığını, il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Sınav merkezlerinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Savaş, öğrencilerin de tedbirlere uygun bir şekilde sınav salonlarına alındığını belirtti.

Aydın

Aydın'da, 97 binada, 1538 salonda, 25 bin 131 aday sınava girdi.

Adaylar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı. Girişte adaylara maske ve dezenfektan verildi.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise dışarıda çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Denizli, Manisa, Aydın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta YKS heyecanı - Son Dakika

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