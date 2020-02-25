Denizli market hırsızlığına ikinci tutuklama - Son Dakika

Market hırsızlığına ikinci tutuklama DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30) dün tutuklanmasının ardından, hırsızlığa yardımcı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Ender Yörük (30) de tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde 21 Şubat'ta jandarmayı arayan Osman Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, soruşturma başlattı. JASAT ekibi, yaklaşık 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Osman Gülhan, olduğunu tespit etti. Gülhan, gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde, Gülhan'ın kasadan aldığı parayı montunun altına saklayıp ihbarda bulunduğu yer aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan'ın göstermesi üzerine paranın yarısı evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı. JASAT'ın yaptığı araştırmada, tutuklanan Gülhan'ın suç ortağı olduğu ve kasadan çalınan 40 bin lira paylaştığı bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı. JASAT ekibi, Gülhan'la birlikte hırsızlık olayına karışan Ender Yörük'ü de bugün yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Ender tutuklandı.