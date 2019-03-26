Son Dakika Haberleri: Denizli Marketten 12 Saniyede Hırsızlık Kamerada

Denizli Marketten 12 Saniyede Hırsızlık Kamerada

29 dakika önce

Marketten 12 saniyede hırsızlık kameradaDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir markete içecek alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz 2 şüpheliden 1'i, işletme sahibinin ilgisi başka bir yöndeyken, 12 saniyede çekmecede bulunan 150 lirayı aldı.

Marketten 12 saniyede hırsızlık kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir markete içecek alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz 2 şüpheliden 1'i, işletme sahibinin ilgisi başka bir yöndeyken, 12 saniyede çekmecede bulunan 150 lirayı aldı. Zanlılar kayıplara karışırken hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün (pazartesi) saat 10.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi'nde Süleyman Yerlikaya'ya ait markette meydana geldi. Markete içecek alma bahanesiyle yanında bir kadınla birlikte giren kişi, iş yeri sahibinin toptancıdan malzeme aldığı sırada, dükkanın kasasındaki 150 lirayı çaldı. Şüpheli ve yanındaki kadın, daha sonra marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Hırsızlığı sonradan fark eden Yerlikaya, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Marketinde yaşanan hırsızlık olayını anlatan Yerklikaya, Sabah toptancı gelmişti. Toplantıdan ürünleri almak için dışarı çıkmıştım. İçecek alacaklarını söyleyen 2 kişi dükkana girdi. Kasada, 150 lira param vardı. Gayet rahat bir şekilde, 12 saniyede parayı almışlar. Çekmecenin bir alt gözünde 2 bin lira para vardı. İyi ki o parayı görmemişler diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:47 Kaynak: DHA

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