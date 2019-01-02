Denizli Medyum 'Hanımağa'dan 'Dolandırıldım' İddiası

Denizli
'de deve güreşleri ve yağlı güreşlerde 20'ye yakın ağalığı olduğu için çevresinde 'Hanımağa' olarak tanınan ve medyumluk yapan Zekiye Çelebi
, 12 yıl önce bir kişiye senet karşılığı verdiği bir miktar altını geri alamayınca hukuk mücadalesi başlattı. Alacaklı olduğu giyim mağazası sahibinin dükkanındaki haciz koydurttuğu toplam 78 bin liralık giyim eşyasının yediemindeyken, daha düşük değerde benzer ürünlerle değiştirildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yediemin olarak icradan el konulan mallar kendisine teslim edilen borçlu ve icra görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Medyumluk yapan Zekiye Çelebi, Tavas
'ta yaşayan ve giyim mağazası işleten M.U.'ya (Mehmet Uzunoğlu
) 2007 yılında, bugünkü değeri 300 bin lira olan altınlarını borç olarak verip, karşılığında senet aldı. İddiaya göre M.U., borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine Çelebi, M.U.'ya Tavas İcra Müdürlüğü'nde dava açtı. Uzun süren yargı sürecinin ardından davayı kazanan Çelebi, M.U.'nun Tavas'taki mağazasındaki gömlek, pantolon ve takım elbise gibi toplam 78 bin lira değerindeki giyim eşyasını 2017 yılı Aralık
ayında haczettirdi. Haczedilen mallar daha sonra ise yediemin olarak Tavas İcra Müdürlüğü ve Çelebi'nin avukatının onayıyla, işyeri sahibi M.U.'ya teslim edildi. Çelebi, daha sonraki süreçte, yediemindeki 78 bin liralık eşyanın maddi değeri daha düşük olan ürünlerle değiştirildiğini ileri sürdü. Çelebi, alacaklı olduğu mağaza sahibi M.U. ve Tavas İcra Müdürlüğü görevlileri hakkında Tavas Cumhuriyet Savcılığı
'na suç duyurusunda bulundu.
100 BİN LİRA DOLANDIRILDIM
Ürünlerin değiştirilmesinden kaynaklı 100 bin liralık zararının olduğunu öne süren Çelebi, İcra Müdürlüğü'nde görevli bazı personelin de olaya göz yumduğunu iddia etti. Mağdur edildiğini belirten Çelebi, Haczedilen ürünleri satmak üzere, yediemin olarak tayin edilen alacaklı olduğum mağaza sahibi M.U.'dan geçen ekim ayında alıp, evime getirdim. Eve geldiğimde kolilerden çıkan ürünlerin benim haczettirdiğim giyim eşyaları olmadığını farkettim. Haczettirdiğim, her biri 45-50 lira değerindeki gömlekler yerine koliye fiyatı ancak 3-5 lira arasında olabilecek gömleklerin konulduğunu gördüm. Gömlekler düğünlerde dağıtılan, maddi değeri olmayan gömleklermiş. Sonrasında savcılığa gidip suç duyurusuna bulundum. Bu ürünlerin tekrar kontrol edilmesini istedim. Soruşturma başlatıldı. Çok mağdur edildim, 100 bin lira dolandırıldım. Beni kandırdılar, belgelerim ve eşyalarım hepsi mevcut, hakkımı istiyorum dedi.
Çelebi, icranın uygulandığı zaman fotoğraflarının çekildiğini, görüntülerin İcra Müdürlüğü'nde olduğunu, ancak bu fotoğraflara ulaşılamadığını ileri sürdü. Mağazasında giyim eşyalarını haczettirdiği M.U.'nun mahkemeye sunduğu, borcunu düşük gösterip, bir miktarının ödedeğini belirten belgenin de sahte çıktığını söyleyen Çelebi, Üstelik bu evrağı benim imzaladığım ileri sürüldü. Bunun için de ayrı bir dava açtım. Bir de M.U. utanmadan benden karısı olmamı isteyip, taciz etti. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulundum. 15 yıllık kazancımı elimden aldılar. Yedieminde duran, icra ile bağlanmış olan eşyaların değiştirilmesinde kimin parmağı varsa hepsinden hesap sorulmasını istiyorum. Adalet istiyorum diye konuştu.
Çelebi'nin, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığına 17 Aralık 2018'de başvurduğu ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.