Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

6 saat önce

Denizli merkezli Ankara ve İstanbul'da, Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Denizli merkezli Ankara ve İstanbul'da, Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı.


Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen her türlü yapı, oluşum ve gruplara yönelik başlanılan çalışmalar neticesinde devam eden operasyonun Denizli merkezli Ankara ve İstanbul'da yapıldığı belirtildi. ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Son Dakika Haberleri
21:31 Babacan'ın ofisi Çölaşan'ın iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber
21:30 Uçağın pistten çıkma anı kamerada - Son Dakika Haber
21:20 Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi - Son Dakika Haber
21:16 Avustralya'da yangın kanguru sığınağını kül etti: 'Onları kaybetmek ailemi kaybetmek gibi' - Son Dakika Haber
21:14 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika Haber
21:02 Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi - Son Dakika Haber
20:33 Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]