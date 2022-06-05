Denizli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

05.06.2022 11:50

Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtarak yaşlı kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 5 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.

Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtarak yaşlı kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 5 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ve Çameli ilçelerinde yaşlı kişileri telefonla arayarak kendilerini jandarma olarak tanıttıkları ve ziynet eşyalarını parmak izi tespiti yapma bahanesiyle aldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşlı bir kişinin 410 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak otomobille uzaklaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarma komando ekiplerinin desteğiyle "Tokat" adı verilen operasyon düzenlendi.

Takibe alınan otomobildeki bir şüpheli, Denizli'deki bir akaryakıt istasyonunda, 4 şüpheli de Denizli, Muğla, Antalya ve Kahramanmaraş'taki adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ele geçirilen ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

Denizli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Denizli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Denizli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Denizli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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