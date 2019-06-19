Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı
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DENİZLİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 7 akademisyen gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:29 Kaynak: DHA
DENİZLİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 7 akademisyen gözaltına alındı. Denizli
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara
, Ordu
, İzmir
ve Uşak
'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların akademisyen oldukları, aralarındaki iletişimi 'ardışık arama' olarak bilinen ankesörlü telefonla sağladıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Denizli
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