Son Dakika Haberleri: Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı
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Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı

50 dakika önce

DENİZLİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 7 akademisyen gözaltına alındı.

Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı, System.String[]
DENİZLİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 7 akademisyen gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara, Ordu, İzmir ve Uşak'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların akademisyen oldukları, aralarındaki iletişimi 'ardışık arama' olarak bilinen ankesörlü telefonla sağladıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:29 Kaynak: DHA
Denizli, Güncel
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