Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu getirip "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla satıldığı bilgisi üzerine 3 aylık takibin ardından Denizli'nin yanı sıra Aydın, Manisa, Uşak ve İzmir'de 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. Aramalara 200 polisin yanı sıra iki dedektör köpek de katıldı. Ekipler ayrıca operasyon yapılan bölgeleri drone ile de kontrol altında tuttu.

Şüpheli bir kadın, üzerinde sakladığı uyuşturucuyu tuvalete atmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Aramalar sonucunda 6 gram eroin, 641 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar, 50 sentetik hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 hassas terazi ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Operasyonda, 2'si kadın 23 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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