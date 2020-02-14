Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

6 saat önce

DENİZLİ merkezli 5 ilde, uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzelenen operasyonda 2'si kadın 23 kişi gözaltına alındı.

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ merkezli 5 ilde, uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzelenen operasyonda 2'si kadın 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütünü, 3 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler suç örgütüne yönelik, bu sabah şafak vakti Denizli merkezli, İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 5 ilde toplam 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon havadan drone ile de takip edildi.

'ÇELİK KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI'

Kapıları koçbaşlarıyla kırarak evlere giren ekipler, yapılan aramalarda toplam 641 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 adet uyuşturucu ecstasy hap, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 2'si kadın toplam 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında elindeki uyuşturucuyu tuvalete atıp, imha etmek isteyen bir kadın şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin, polisteki işlemleri sürerken, suç örgütü üyelerinden uyuşturucu temin eden 93 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 15 kişinin de daha önce gözaltına alınıp, uyuşturucu satmak suçundan adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

'POLİS BEBEK VE ÇOCUKLARI KUCAKTA DIŞARI ÇIKARDI'

Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine düzenlenen operasyonda, Özel Harekat polisleri, bebek ve çocukları evden kucaklayıp, çıkartarak yakınlarına teslim etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin, polisteki işlemleri sürerken, suç örgütü üyelerinden uyuşturucu temin eden 93 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada
Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi "OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:43:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]