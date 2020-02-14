Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

6 saat önce

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltıDENİZLİ merkezli 5 ilde, uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik Özel Harekat polislerinin de katılımıyla 5 ilde eş zamanlı düzelenen operasyonda 2'si kadın 23 kişi gözaltına alındı.

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

DENİZLİ merkezli 5 ilde, uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik Özel Harekat polislerinin de katılımıyla 5 ilde eş zamanlı düzelenen operasyonda 2'si kadın 23 kişi gözaltına alındı. Film sahneleri aratmayan operasyonda, Özel Harekat polisleri koçbaşlarıyla çelik kapıları kırdı, Narkotik ekipleri evlerde yaptıkları aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Operasyon sırasında bir evdeki bebek ve çocuklar polisler tarafından kucaklanıp, dışarı çıkartıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği bir organize suç örgütünü, 3 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından suç örgütüne yönelik, bu sabah şafak vakti Denizli merkezli, İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 5 ilde toplam 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon havadan drone ile de takip edildi.

'ÇELİK KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI'

Özel Harekat polisleri açılmayan çelik kapıları koçbaşlarıyla kırdı. Evlere giren polisler, daha önceden tespit edilen şüheleliri gözaltına aldı. Evcler ve eklentileri didik didik arandı. Operasyon sırasında elindeki uyuşturucuyu tuvalete atıp, imha etmek isteyen bir kadın şüpheli, suç üstü yakalyandı.

Yapılan aramalarda toplam 641 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 adet uyuşturucu ecstasy hap, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 2'si kadın toplam 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin, polisteki işlemleri sürerken, suç örgütü üyelerinden uyuşturucu temin eden 93 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 15 kişinin de daha önce gözaltına alınıp, uyuşturucu satmak suçundan sevk edildikleri öğrenildi.

'POLİS BEBEK VE COCUKLARI KUCAKTA DISARI ÇIKARDI'

Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine düzenlenen operasyonda, Özel Harekat polisleri, bebek ve çocukları korkmaması için evden kucaklayıp, çıkartarak yakınlarına teslim etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin, polisteki işlemleri sürerken, suç örgütü üyelerinden uyuşturucu temin eden 93 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı
Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada "OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:45:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]