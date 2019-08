Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı - Yeniden

DENİZLİ'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan Richter ölçeğine göre 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Isparta ve Antalya'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı depremde, Denizli'nin Bozkurt ilçesi ve bağlı köylerinde bazı evlerde çatlaklar oluştu. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası ilk belirlemelere göre hastanelere 23 kişinin başvurduğu belirtildi.Bugün ilk olarak İzmir ve Aydın, saat 11.39'da meydana gelen 4, 8 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kuşadası Körfezi'nde Seferihisar ilçesinin 8,17 kilometre açığı olarak belirlenen deprem, özellikle İzmir'de yoğun olarak hissedildi. Bu depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 1,7 ile 3,3 arasında değişen 12 artçı sarsıntı oldu.ÖNCE 4,2, ARDINDAN 6,0 İLE SALLANDISaatler 14.19'u gösterdiğinde, bu kez Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremden 6 dakika sonra, saatler 14, 25'i gösterdiğinde yine Bozkurt ilçesi, 6,0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bozkurt ilçesinin Armutalanı köyü yakınları olarak açıkladığı deprem, yerin 7,09 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, başta Denizli olmak üzere Aydın, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Isparta ve Antalya'da da hissedildi. Vatandaşlar, panik içerisinde sokaklara çıktı.AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİDepremin ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleriye AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. Vatandaşlara, evlerine girmemeleri konusunda uyarılar yapıldı. Baklan ve Bozkurt ilçelerinde ve bağlı köylerinde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.'BOZKURT BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI'Depremde Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in de makam odasının bir duvarı yıkıldı. Çelik, "Uzun süren, 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu, hissediyorduk, sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar, onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok, okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Tutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi, hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."ISPARTA'DA BACA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİDeprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp, personele izin verdi. Isparta kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü.DEPREME NİKAHTA YAKALANDILARIsparta'nın Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı. CHP'li Belediye Başkanı Osman Kesmen'in nikah kıydığı sırada meydana gelen deprem hem çifti, hem de davetlileri korkuttu. Çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem sırasında yaşanan paniği kaydetti. Davetlilerin korkuyla ayağa kalktığı anlar görüntülere yansıdı.DENİZLİ VALİLİĞİ: 5 KİŞİ HAFİF YARALANDIDepremin ardından Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çardak ilçesinde 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde; ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda da hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır" denildi.VALİ KARAHAN: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDIDenizli Valisi Hasan Karahan, depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini söyledi. Vali Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Çardak'ta 5 hafif yaralı var. Kerpiç evlerde çatlaklar var. Büyük çoğunluğu kullanılmıyor. Normal betonarme evlerde sıva çatlağı var. Resmi kurumları boşalttık hizmeti bahçede veriyoruz. Yaralanmaların nedeni sıcak su dökülmesi ve panikle atlama şeklinde şeklinde 5 yaralı var" dedi.AFAD: 23 KİŞİ HASTANELER BAŞVURDUAFAD'dan yapılan yazılı açıklamada ise depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin 1,74 kilometre ile Bozkurt'un Armutalanı köyü olduğu bildirildi. Depremin ardından AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma birliklerinden ekiplerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, AFAD Bursa Arama Kurtarma Birliği'nin yanı sıra AFAD Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri teyakkuza geçirildiği belirtildi. Yer kabuğunun 7,09 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası yaşanan olumsuzların olup olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Deprem, Denizli'nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve yakın çevrede hissedildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi."AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası ilk belirlemelere göre 23 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

- Arkan