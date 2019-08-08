Son Dakika Haberleri: Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (4)
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Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (4)

1 saat önce

58 ARTÇI DEPREMDenizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (4), System.String[]

58 ARTÇI DEPREM
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 14.25'te meydana gelen bu depremin ardından saat 17.07'e kadar, büyüklükleri 1,0 ile 3,7 arasında değişen 58 artçı sarsıntı daha oldu. Bu depremlerden 56'sının merkez üsleri Denizli'nin Bozkurt, Çardak, Baklan, Honaz, Çal ve Çivril ilçeleri olarak tespit edildi. Diğer iki depremin merkez üsleri ise Muğla'nın Marmaris ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçeleri olarak saptandı.


Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:19 Kaynak: DHA
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