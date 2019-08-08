Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (4)
1 saat önce
58 ARTÇI DEPREMDenizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:19 Kaynak: DHA
58 ARTÇI DEPREM
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 14.25'te meydana gelen bu depremin ardından saat 17.07'e kadar, büyüklükleri 1,0 ile 3,7 arasında değişen 58 artçı sarsıntı daha oldu. Bu depremlerden 56'sının merkez üsleri Denizli'nin Bozkurt, Çardak, Baklan, Honaz, Çal ve Çivril ilçeleri olarak tespit edildi. Diğer iki depremin merkez üsleri ise Muğla'nın Marmaris ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçeleri olarak saptandı.
İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar