Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (6)
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HAVALİMANINDA KULENİN TAVANI DÖKÜLDÜDenizli'nin Bozkurt ilçesinde, meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanı'nda aprondaki asma tavanın çöktüğü, kuledeki tavandan sıvaların ve metal parçaların yere döküldüğü bildirilirken, uçuşa engel bir durumun söz konusu olmadığı...
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:42 Kaynak: DHA
HAVALİMANINDA KULENİN TAVANI DÖKÜLDÜ
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanı'nda aprondaki asma tavanın çöktüğü, kuledeki tavandan sıvaların ve metal parçaların yere döküldüğü bildirilirken, uçuşa engel bir durumun söz konusu olmadığı dile getirildi.
DENİZLİ,
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