Son Dakika Haberleri: Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (7)
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Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (7)

1 saat önce

HAVALİMANINDA KULENİN TAVANI DÖKÜLDÜDenizli'nin Bozkurt ilçesinde, meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanı'nda aprondaki asma tavanın çöktüğü, kuledeki tavandan sıvaların ve metal parçaların yere döküldüğü bildirilirken, uçuşa engel bir durumun söz konusu olmadığı...

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (7), System.String[]

HAVALİMANINDA KULENİN TAVANI DÖKÜLDÜ
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanı'nda aprondaki asma tavanın çöktüğü, kuledeki tavandan sıvaların ve metal parçaların yere döküldüğü bildirilirken, uçuşa engel bir durumun söz konusu olmadığı dile getirildi.

DENİZLİ,


Denizli, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:48 Kaynak: DHA
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