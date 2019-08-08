Son Dakika Haberleri: Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8)
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Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8)

39 dakika önce

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: DEPREMDEN 27 KİŞİ ETKİLENDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden 27 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8), System.String[]

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: DEPREMDEN 27 KİŞİ ETKİLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden 27 kişinin etkilendiğini açıkladı.
Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur'da hissedildiğinin belirterek, "Bu illerimizde toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Yüksekten atlama ve panik sebebiyle hafif yaralanan 5 vatandaşımızın genel durumu iyidir. Deprem bölgesinde etkilenen başka vatandaşımız olup olmadığını tespit etmek üzere görevlendirdiğimiz ekiplerimiz, 22 adet ambulans ile bölgeyi taramaktadır. Ayrıca Çardak Devlet Hastanemizin yanında çadır poliklinik kurmaktayız. Hastanede herhangi bir hasar olmamakla birlikte tedbir amaçlı kurulan çadır poliklinik, vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:45 Kaynak: DHA
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