Son Dakika Haberleri: Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (9)
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Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (9)

53 dakika önce

ÇADIRDA SABAHLAYACAKLARBozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi.

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (9), System.String[]

ÇADIRDA SABAHLAYACAKLAR
Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerini yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı. Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip, oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.


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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:33 Kaynak: DHA
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