Son Dakika Haberleri: Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı
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Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı

38 dakika önce

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (9)ÇADIRDA SABAHLAYACAKLARDENİZLİ'nin Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerinde uyarısı üzerine evlerine dönmedi.

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (9)
ÇADIRDA SABAHLAYACAKLAR
DENİZLİ'nin Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerinde uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Vatandaşlar geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerini yanı sırada Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadılar. Evlerindeki hasarın, artçı sarsıntılar sonrasında büyüyüp büyümediğini merak etti.ler Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade ettiler.
Denizli, Akdeniz, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
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