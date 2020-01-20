Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Denizli merkezli 7 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Denizli merkezli 7 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında İzmir, Malatya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda kaçak içki, etil alkol, şişe kapağı ve sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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