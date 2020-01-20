Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda kaçak içki, etil alkol, şişe kapağı ve sahte bandrol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında İzmir , Malatya , Van , Manisa , İstanbul , Ankara ve Tekirdağ 'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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