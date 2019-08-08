Son Dakika Haberleri: Denizli merkezli deprem Afyon'da hissedildi
Son Dakika Güncel Haber

Denizli merkezli deprem Afyon'da hissedildi

30 dakika önce

HASARLI 2 CAMİ KAPATILDIAfyonkarahisar Vali vekili Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti.

Denizli merkezli deprem Afyon'da hissedildi, System.String[]

HASARLI 2 CAMİ KAPATILDI
Afyonkarahisar Vali vekili Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti. Köyde Kaymakam Mesut Şahin ile birlikte incelemeler yapan Boztepe, hasar gören yerleri ve camileri ziyaret etti. Vali vekili Boztepe, burada hasar gören 2 caminin kapatılması talimatını verdi.
ARTÇI DEPREMDE PANİK
Vali vekilinin incelemesi sırasında hafif hissedilen artçı sarsıntı yaşandı. Bu sırada caminin dışında bekleyen köylülerden Hanife Koyun (20) paniğe kapıldı. Bağırarak olduğu yerde oturup kalan Koyun'a köyde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Hanife Koyun daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı.


Mehmet Boztepe, Boztepe, Denizli, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada
İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:53:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli merkezli deprem Afyon'da hissedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]