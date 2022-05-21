Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı

21.05.2022 09:51

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüphelinden 11'i cezaevine gönderildi.

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüphelinden 11'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık etmek üzere hazırlanmış ilanları içeren internet sitesi kuran şüphelileri takibe aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin, internet siteleri ve sosyal medya ilanlarıyla iletişim kurdukları kişilerden banka hesaplarına para yatırmalarını talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 8'i kadın 23 şüpheli tespit edildi.

Denizli, Antalya ve Muğla'da belirlenen 15 ayrı adrese 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerin tamamını yakaladı.

İkametlerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, SIM kart, flaş bellek, dizüstü bilgisayar ve dolandırıcılıkla ilgili notların yer aldığı ajandalara el kondu.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan 11'i "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. ?????5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ???????

Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

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