Denizli merkezli "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda firari 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Denizli merkezli 3 ilde, "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" yapan kişilere yönelik operasyonda olayı organize ettikleri tespit edilen firari 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ve Beyağaç ilçelerinde görülen "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" olayları ile ilgili 3 aydır yürüttüğü çalışmada, olayı organize ettiği tespit edilen firari şüpheliler H.H. (43) ve A.F'yi (42) Muğla ve Denizli'de düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal gibi çok sayıda suç kaydı olan zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

JASAT tarafından yürütülen çalışma sonucu "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" olayları ile 3'ü kadın 5 şüphelinin kimliği tespit edilmiş, Denizli, İzmir ve Muğla'da geçen hafta düzenlenen operasyonda M.Y. (42), H.Ç. (44), Ö.K. (23), Ö.Ç. (45) ve H.Y. (65) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Yaşlı ve engelli çocuğu olanları tercih etmişler

Zanlıların müştekileri seçerken kandırabilecekleri yaşlı ya da bakıma muhtaç çocuğu olan erkekleri tercih ettiğini belirleyen jandarma, olayı organize eden erkeklerin ve evlenme bahanesiyle buluşan kadınların nakit para istediğini, kadınların parayı aldıktan sonra müştekiyi bir bahane ile evden bir şeyler almaya gönderip evden kaçtığını tespit etti.

Evlilik için senet isteyen zanlıların dolandırıcılığı, müştekilerin kabul etmemesi üzerine teşebbüste kalırken, şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında birçok olayı gerçekleştirdikleri, müşteki sayısının artabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.