Son Dakika Haberleri: Denizli Merkezli Fetö Operasyonu: 45 Gözaltı

Denizli Merkezli Fetö Operasyonu: 45 Gözaltı

38 dakika önce

Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Denizli Merkezli Fetö Operasyonu: 45 Gözaltı, System.String[]
Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Denizli kent merkezi ile Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 29'u kadın 45 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek gözaltına alındı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:57 Kaynak: İHA

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