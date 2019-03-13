Denizli Merkezli Fetö Operasyonu: 45 Gözaltı
38 dakika önce
Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.
Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli
merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Denizli kent merkezi ile Ankara
ve Antalya
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 29'u kadın 45 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek gözaltına alındı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:57 Kaynak: İHA
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