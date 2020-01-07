Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Denizli merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Denizli merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ByLock kullandıkları tespit edilen 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kent merkezi, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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