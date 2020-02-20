Denizli merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıİl Jandarma Komutanlığınca tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik Denizli ve Osmaniye'de 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, System.String[]

Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığınca tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik Denizli ve Osmaniye'de 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Osmaniye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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