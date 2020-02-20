Denizli merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Denizli merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıİl Jandarma Komutanlığınca tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik Denizli ve Osmaniye'de 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığınca tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik Denizli ve Osmaniye'de 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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