Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

13.02.2021 11:19
Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından Tavas Adliyesine sevk edilen 14 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, kendisini sosyal medyada uyuşturucuyla mücadele eden bir derneğin başkanı olarak tanıtan A.A'nın aranmasına devam edildiği belirtildi.

Operasyon

Tavas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Şubat'ta Denizli, Muğla ve Erzurum'daki 60 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli yakalanmış, dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 4 kilo 200 gram esrar, 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram kokain, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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