Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

18.06.2022 10:20
Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 aylık çalışma sonucu Denizli, Aydın ve Muğla'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 2 kilo 251 gram metamfetamin, 5 bin 200 uyuşturucu hap, 58 gram eroin, 5 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 64 sentetik hap, sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçası ile uyuşturucu kullanımına yarayan 8 aparat ele geçirildi.

Aramalarda bulunan iki av tüfeği, bir tabanca, iki muşta, 10 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 liraya el konuldu.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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