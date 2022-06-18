Aramalarda bulunan iki av tüfeği, bir tabanca, iki muşta, 10 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 liraya el konuldu.

Kaynak: AA

Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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