Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Çevre illerden getirilen uyuşturucuların "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla satıldığının belirlenmesi üzerine Denizli, Aydın, Manisa, Uşak ve İzmir'deki 24 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kentte önceki günlerde yapılan operasyonlarda tutuklanan 15 şüphelinin de bu dosya kapsamına alındığı, böylelikle tutuklu sayısının 34'e yükseldiği öğrenildi.

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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