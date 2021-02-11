Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

11.02.2021 12:15
Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli yakalandı, System.String[]

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığınca 7 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlatıldı.

Denizli, Muğla ve Erzurum'daki 60 adrese jandarma komandoların da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.

Dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 4 kilo 200 gram esrar, satışa hazır halde 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram kokain, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için karakola götürüldü.

Operasyon kapsamında kendisini sosyal medyada uyuşturucu ile mücadele eden bir derneğin başkanı olarak tanıtan A.A. için de yakalama kararı çıkarıldığı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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