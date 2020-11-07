Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli ve Afyonkarahisar'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır sürdürdüğü takibin ardından Denizli ve Afyonkarahisar'da 9 adrese 90 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone cihazları ve 2 dedektör köpek de kullanıldı.

Kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, 23 paket halinde hazırlanan 179 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 19 sentetik hap, 1 tabanca ve buna ait 15 fişek ele geçirdi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ayrıca narkotik ekipleri, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 35 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yaptı.