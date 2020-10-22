Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı - Son Dakika

Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı

22.10.2020 11:38
Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı, System.String[]

Denizli'de Mermer Islah Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için ilk fikri adım atıldı.

Denizli'de Mermer Islah Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için ilk fikri adım atıldı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı ve mermer sektörünün temsilcileri ile bir toplantı düzenlendi. AK Parti Milletvekili Tin, "Mermer sektörü temsilcileri ile yaptığımız görüşmede Denizli'de Mermer Islah OSB kurulması gerektiğini özellikle belirttik. Sektör temsilcilerinin de Mermer Islah OSB'nin kurulmasını istiyor" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin, Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı'nın ev sahipliğinde, Denizli'nin güçlü sektörlerinden mermer sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda sektör temsilcileri sorun ve taleplerini dile getirdi. Denizli'de Makine İhtisas OSB'nin kurulmasının ardından Mermer Islah OSB'nin de sektör temsilcilerinin girişimleriyle kurulması gerektiğini belirten Tin, "Sanayicimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Denizlimizde sanayi ne kadar gelişir ve büyürse, şehrimizin ekonomisi ve istihdamı o kadar güçlü olur. Denizli Milletvekili olarak bu tür girişimleri her zaman destekliyor ve elimden geleni yapıyorum" dedi.

"Sektör temsilcilerinin de Mermer Islah OSB'nin kurulmasını istiyor"

Milletvekili Tin, "Mermer sektörü temsilcileri ile yaptığımız görüşmede Denizli'de Mermer Islah OSB kurulması gerektiğini özellikle belirttik. Sektör temsilcilerinin de Mermer Islah OSB'nin kurulmasını istiyor. Bu konuda sanayicilerimizim girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğim. Milletvekili olarak ve her şeyden önemlisi bu şehrin bir evladı olarak Denizli'yi daha iyi seviyeye taşımak ve başarılı olmasını sağlamak için gayretimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Elektrik Piyasası ile ilgili önemli bir düzenleme için yoğun bir gayret içindeyiz"

Milletvekili Şahin Tin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak alt komisyonda görüşmeleri tamamlanan, bu hafta komisyonda görüşülecek olan Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Tin, "Mermer sektörünü de yakından ilgilendiren bazı maddelerinde içinde yer aldığı Elektrik Piyasası ile ilgili önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmek için komisyonda yoğun bir gayret içindeyiz. Sektörün sorunlarını ve taleplerini bilmeden çözüm sunmak elbette mümkün değil. Bu nedenle sektörün içinde olan siz değerli işletme sahiplerinin görüşleri bizim için son derece önemli" dedi.

"Mermer Islah OSB'nin kurulması sektöre önemli katkı sağlayacaktır"

MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, "Milletvekilimizin Denizli Makine İhtisas OSB'nin kurulmasında büyük desteğini gördük. İçimizden biri olarak her aşamada yanımızda oldu. Makine imalat sektörü olarak mermer sektörü için de makineler üretiyoruz. Mermer sektörü temsilcilerinin taleplerinin görüşülmesi ve çözümü için ev sahipliği yaptığımız toplantıda önemli bir adım atıldı. Mermer Islah OSB'nin kurulması sektöre makine tedarik eden makine imalat sektörüne de önemli katkı sağlayacaktır. Milletvekilimiz Şahin Tin'e bizlerle birlikte olup, destek verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı
Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı
Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı
Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı

Milletvekili, Denizli, Makine, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Aliyev, "Ermenileri iti kovar gibi kovuyoruz" demişti! Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına "İti Kovan" adını verdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı
Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti         
11:39
ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak         
11:29
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor         
11:01
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi         
10:37
Paşinyan Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı         
10:06
Yüz yüze eğitim, çocuklarda vaka sayısını artırdı mı? Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan yanıt geldi Yüz yüze eğitim, çocuklarda vaka sayısını artırdı mı? Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan yanıt geldi         
09:56
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor         
08:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 11:48:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Mermer Islah OSB için ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei