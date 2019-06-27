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DENİZLİ Metruk ev alevlere teslim oldu

1 saat önce

Metruk ev alevlere teslim olduDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 katlı metruk bina, çıkan yangında zarar gördü.

Metruk ev alevlere teslim oldu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 katlı metruk bina, çıkan yangında zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Murat Dede Mahallesi 390 Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bir evde, bugün saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri, yangının diğer binalara sıçraması tehlikesi nedeniyle korku yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis de soruşturma başlattı.
DENİZLİ Metruk ev alevlere teslim oldu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
Merkezefendi, Denizli, Güncel
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