Denizli Milletvekili Şahin Tin, dolu nedeniyle zarar gören arazilerde inceleme yaptı - Son Dakika

Denizli Milletvekili Şahin Tin, dolu nedeniyle zarar gören arazilerde inceleme yaptı
28.04.2021 16:05
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Honaz ilçesinde 3 gün önce etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Honaz ilçesinde 3 gün önce etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.
Kaklık Mahallesinde yaptığı incelemeler sırasında gazetecilere açıklama yapan Tin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hasar tespit çalışmasının yapıldığını söyledi.
Ekiplerin zarar tespitini tamamlamak üzere olduğunu belirten Tin, "Bugün de biz yerinde baktık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimizin tüm imkanları ile onların yanında olduğunu, bundan sonra da olacağını kendilerine belirttik." dedi.
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