Denizli milli eğitim bakan yardımcısı safran: türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek istiyoruz

DENİZLİ'de bir lisenin kız öğrenci pansiyonunun açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Biz, sınavlı okul sayısını, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve aslında sınavları ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz. Biz Türkiye'de sınav baskısı diye bir şeyin olmasını istemiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Pamukkale ilçesindeki TEV Anadolu Lisesi'nde yapımı süren kız öğrenci pansiyonunun açılış törenine katıldı. Açılış törenine Safran'ın yanı sıra Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ile öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 10 yaşından 21 yaşına kadar yurtlarda kalarak eğitim hayatını sürdürdüğünü söyledi. Eğitimin amacının ülkenin geleceğini tasarlamak olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Safran, "Biz bu tasarımı yaparken, bunu gerçekleştirecek olan öğrencilerdir. Yurtların ne anlam ifade ettiğini yakından bilenlerdenim. Türkiye'deki hayırseverlik kültürü, bu yatırımlara imkan sağlıyor. Buralardan yetişecek insanların ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığımız için bu yatırımlar yapılıyor. Burada kalan öğrenciler, insanlığı, kardeşliği, devletin şefkatli elini öğrenecek" dedi.

'SINAVLARI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ'

Öğrenciler ve aileler üzerindeki sınav baskısını kaldırmak istediklerini kaydeden Safran, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak hiçbir zaman yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermek istemeyiz. Biz, sınavlı okul sayısını, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve aslında sınavları ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz. Türkiye'de sınav baskısı diye bir şeyin olmasını istemiyoruz. Bizim okullarımız arasındaki fark yüzde 75 civarında. Gelişmiş ülkelerde bu fark yüzde 5 seviyesinde. Neden herkes iyi okula gitmek istiyor? İşte bu farktan dolayı. Biz sınavlı okul sayısını azaltmak isterken yeni bir okula sınav hakkı vermek bu bize çok uygun bir şey değil" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, kız öğrenci pansiyonunu gezerek incelemelerde bulundu.