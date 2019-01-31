Denizli Minibüs Yangınında Kundaklama Şüphesi
26 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki minibüste belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, park halindeki minibüste belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.
Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmak Mahalle Mezarlığı içerisinde yaklaşık 2 yıldır park halinde olan ve sahibi öğrenilemeyen 20 V 8167 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mezarlıkta minibüsten yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekipleri, alev topuna dönen minibüse müdahale etti. zYaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis
ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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