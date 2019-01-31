Son Dakika Haberleri: Denizli Minibüs Yangınında Kundaklama Şüphesi

Denizli Minibüs Yangınında Kundaklama Şüphesi

26 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki minibüste belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki minibüste belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmak Mahalle Mezarlığı içerisinde yaklaşık 2 yıldır park halinde olan ve sahibi öğrenilemeyen 20 V 8167 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mezarlıkta minibüsten yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekipleri, alev topuna dönen minibüse müdahale etti. zYaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 TL'den Satışa Sunduğu Kitabının Çalıntı Olduğu İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 00:54:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Minibüs Yangınında Kundaklama Şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]