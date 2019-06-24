Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Minibüsçülerin bekleme durağında yangın çıktı
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DENİZLİ Minibüsçülerin bekleme durağında yangın çıktı

1 saat önce

Minibüsçülerin bekleme durağında yangın çıktıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförlerinin bekleme durağında yangın çıktı.

DENİZLİ Minibüsçülerin bekleme durağında yangın çıktı, System.String[]
Minibüsçülerin bekleme durağında yangın çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförlerinin bekleme durağında yangın çıktı. Tek katlı yapıdaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aktepe- Bayramyeri hattında minibüsle yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin Aktepe Mahallesi'ndeki bekleme yeri olan tek katlı binada, bugün saat 15.00 sıralarında yangın başladı. İlk belirlemelere göre mutfakta çıktığı sanılan yangın, kısa sürede binayı sardı. Yangının büyümesi üzerine duraktaki şoförler, araçlarını bina çevresinden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi. Çevredeki ağaçlar da yangından zarar gördü.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
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