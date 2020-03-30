DENİZLİ Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZLİ Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koydu - Son Dakika

DENİZLİ Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koydu

6 saat önce

Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koyduDENİZLİ'de minibüs şoförü Mustafa Sarıkaya (30), müşterilerini koronavirüse karşı korumak için aracına dezenfektan cihazı yerleştirdi.

Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koydu

DENİZLİ'de minibüs şoförü Mustafa Sarıkaya (30), müşterilerini koronavirüse karşı korumak için aracına dezenfektan cihazı yerleştirdi. Minibüsünü maske ve eldiven takarak kullanan Sarıkaya, salgının aracında yayılmaması için bu şekilde önlem aldığını, şu ana kadar yaklaşık 15 litre dezenfektan kullandığını söyledi.

Cankurtaran Mahallesi ile kent merkezi arasında minibüs şoförlüğü yapan Mustafa Sarıkaya, koronavirüs salgınına karşı müşterilerinin sağlığı için aracına dezenfektan cihazı yerleştirdi. Minibüsüne binen yolculardan önce ücreti alan Sarıkaya, daha sonra onlardan dezenfektan kullanmalarını istiyor.

Sarıkaya, koronavirüs nedeniyle hijyene önem verdiğini, günde 3 kez aracını silip temizlediğini kaydetti. Yolcuların sağlığı için aracına dezenfektan yerleştirdiğini ifade eden Sarıkaya, "Şimdiye kadar müşterilerimiz sayesinde evimize ekmek götürdüm. Ben de böyle bir önlem almak istedim. Para üstü alpı verirken hastalık bulaşabilir. Müşterilerimiz çok memnun kaldı, çok teşekkür aldım. Şu zamana kadar yaklaşık 15 litre dezenfektan kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim. Salgın karşısında tedbirli davranmamız gerekiyor. Belki mazot parasına çalışıyoruz ama olsun. Mecburen dolmuş kullanmak zorunda olan, işe gitmesi gereken insanlar var. Onlara bir nebze de hijyen konusunda yardımcı olabilirsem ne mutlu bana" dedi.

YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

Yolculardan Halil Sürek, "Bütün minibüslerde bu uygulamanın hayata geçmesi gerekiyor. Korunmak için dezenfektanlar çok önemli. Bu örnek olmalı. Kaptana bu hizmeti için yaptığı için teşekkür ederim" dedi.

Bir diğer yolcu Adem Yılmaz ise, "Dolmuşa bindiğimde temiz bir ortamla karşılaştım. Para verdikten sonra dezenfektan kullandım. İçim rahat bir şekilde minibüse bindim. Salgın karşısında gösterilen hassasiyet beni mutlu etti" diye konuştu.

'HER TOPLU TAŞIMA ARACINDA DEZENFEKTAN BULUNMASI GEREKİYOR'

Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Sarı, koronavirüsten korunmak için vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti. Çalışan kesimin kendisini salgın tehlikesinden arındırabilmesi için ise el hijyenine çok önem vermesi gerektiğini dile getiren Dr. Sarı ayrıca sosyal mesafenin korunması ve yakın temastan kaçınılması uyarısı yaptı. Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 doluluk oranı uygulaması getirildiğini hatırlatan Dr. Sarı, "Toplu taşıma araçlarına binmeden önce el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşlar mümkünse yanlarına kolonya alsınlar. Binmeden önce ve indikten sonra ellerimizi dezenfektan ya da kolonya ile temizlemeliyiz. Mesafeyi korumak da toplu taşımada çok önemli. Maskeler virüs geçebiliyor, o yüzden rutin maske takmaya gerek yok. Eldiven takmak daha tehlikeli. Bu eldivenle her yere dokunuluyor. Virüsün daha fazla alana yayılmasına yol açabilir. Para alışverişi minibüslerde virüs tehlikesi oluşturabilir. Her toplu taşıma aracında dezenfektan bulunması gerekiyor" dedi.

DENİZLİ Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koydu

Cankurtaran, Sarıkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:58 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kamerada
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı         
14:54
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor         
14:52
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi         
14:37
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu         
14:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi         
14:12
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor         
14:09
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı         
14:09
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı         
13:57
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek         
13:55
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı         
13:54
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti         
13:40
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı         
13:28
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim         
13:21
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı         
13:14
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım         
12:56
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok         
12:52
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi         
12:52
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi         
12:46
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak         
12:45
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı         
12:44
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı         
12:43
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı         
12:38
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı         
12:36
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti         
12:26
Korona ile mücadele eden ABD'yi bir de hortum vurdu! Parçalar havada uçuştu Korona ile mücadele eden ABD'yi bir de hortum vurdu! Parçalar havada uçuştu         
12:12
Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı         
12:10
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı         
11:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 15:05:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DENİZLİ Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]